Η Formula 1 προχωρά γρήγορα στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού μετά από ένα δραματικό Σαββατοκύριακο Sprint στο Ώστιν.

Ένα τέλειο Σαββατοκύριακο από τον Max Verstappen αφου βρίσκεται 40 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Oscar Piastri και η δεύτερη θέση του Lando Norris στο GP των ΗΠΑ τον τοποθετεί μόνο 14 βαθμούς πίσω από τον teammate του στη McLaren.

Η πίστα Hermanos Rodriguez έχει μήκος 4,304 χιλιόμετρα, με 17 στροφές. Η πολύ λεία άσφαλτος και το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ελάχιστα σημαίνει ότι τα επίπεδα πρόσφυσης είναι μάλλον χαμηλά στην αρχή του Σαββατοκύριακου.

Η Πόλη του Μεξικού βρίσκεται περισσότερα από 2.000 μέτρα επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και ο αραιός αέρας επηρεάζει τις επιδόσεις των αυτοκινήτων, μειώνοντας την κάθετη δύναμη που παράγουν. Μία από τις συνέπειες αυτού είναι ότι οι μέγιστες ταχύτητες που επιτυγχάνονται είναι πολύ υψηλές. Το ρεκόρ ταχύτητας σημειώθηκε εδώ το 2016, όταν ο Valtteri Bottas με τη Williams-Mercedes σημείωσε ταχύτητα 372,5 km/h.