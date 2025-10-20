Η Γερμανία σχεδιάζει την παραγγελία επιπλέον 15 μαχητικών αεροσκαφών F-35, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, το οποίο επικαλείται εμπιστευτικό έγγραφο του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ήδη η Γερμανία έχει παραγγείλει 35 αεροσκάφη F-35 από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο που απέστειλε ο κ. Πιστόριους στη Bundestag, η προμήθεια των επιπλέον αεροσκαφών περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Άμυνας, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα πρώτα F-35 της αρχικής παραγγελίας αναμένεται να παραδοθούν στην Πολεμική Αεροπορία το 2027.

Παράλληλα, η Γερμανία έχει ήδη προχωρήσει και σε παραγγελία 20 αεροσκαφών Eurofighter, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης της αεροπορικής της ισχύος.