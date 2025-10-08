Σε δηλώσεις του εν πτήσει κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο θέμα των F-35.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικάνο ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το θέμα αυτό με σαφήνεια και έλαβε θετικά μηνύματα.

«Οι απαραίτητες τεχνικές επαφές για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων γίνονται σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε και εξέφρασε την ελπίδα ότι τελικά θα επιλυθεί το ζήτημα F-35 και θα αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA.

Επιπλέον, τόνισε, η Τουρκία είναι «εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα, έχει πληρώσει τα χρήματα και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της» και υποστήριξε επίσης ότι «οι λόγοι αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα δεν έχουν καμία νομιμότητα. Αυτό το είχε ήδη αναφέρει έμμεσα και ο κ. Τραμπ».

«Η επίσκεψή μας (στις ΗΠΑ) σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον διάλογο και τη φιλία μεταξύ μας», συμπλήρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.