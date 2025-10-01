Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον ανταποκριτή του στην Ουάσιγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι, μετά από δηλώσεις του που καταγράφηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο.

Η απόφαση ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερα του Associated Press, στο οποίο ο Γκιουνάι ακούγεται να συνομιλεί με Τούρκο συνάδελφό του σε ιδιωτικό πλαίσιο, χωρίς να γνωρίζει ότι η συνομιλία μεταδιδόταν ζωντανά. Την είδηση μετέδωσε η Deutsche Welle.

Το περιστατικό συνέβη μετά τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το βίντεο, ο Γκιουνάι σχολίασε πως η συνάντηση δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την Τουρκία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι τέθηκε ζήτημα διακοπής της αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου για την πρόοδο της συμφωνίας αγοράς των F-35.

Αναφέρθηκε επίσης στην τοποθέτηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σχετικά με την εισαγωγή αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN, αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωστοποιήθηκε μια πληροφορία που έως τότε δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Παράλληλα, έκανε λόγο για εσωτερικές εντάσεις σε πολιτικό επίπεδο.

Hüseyin Günay ne yaptın, koltuk gitti . pic.twitter.com/JR57k2UcO8 — Ayhan Dadaloğlu (@AyhanDadaloglu) September 30, 2025

Το επίμαχο απόσπασμα κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Ο διάλογος που οδήγησε στην απομάκρυνση του Τούρκου δημοσιογράφου

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι, λένε πως πήραμε.

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι, πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε “να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη”. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα τελειώσει!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν. Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωσή του του ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών… κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια “βόμβα”. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ (σ.σ.: Μπεράτ Αλμπαϊράκ, επιχειρηματίας, πρώην υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν). Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και του Μπιλάλ (σ.σ.: Μπιλάλ Ερντογάν, γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.