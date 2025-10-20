Το κλίμα στη Γιάνγκ Μπόις θυμίζει… «καζάνι που βράζει». Μετά τη νέα εντός έδρας ήττα από τη Σεντ Γκάλεν (1-2), οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας ξέσπασαν στους παίκτες με πρωτοφανή τρόπο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ένας οπαδός φαίνεται να πλησιάζει τους ποδοσφαιριστές και να τους επιπλήττει με οργισμένο ύφος, κατηγορώντας τους για έλλειψη σεβασμού προς τη φανέλα. Οι παίκτες στέκονται μπροστά του σιωπηλοί και ακίνητοι, ενώ σε κάποια στιγμή ο οπαδός κλωτσά μια διαφημιστική πινακίδα, σε εικόνες που σπάνια συναντά κανείς σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η ένταση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εκρηκτικό κλίμα για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, καθώς η ήττα από τη Σεντ Γκάλεν ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συντριβή με 5-0 από τη Λωζάννη.

Η πίεση προς την ομάδα και τον προπονητή αυξάνεται δραματικά, με τη Γιουνγκ Μπόις να δείχνει ανήμπορη να βρει ρυθμό και σταθερότητα, ενώ η σχέση της με τον κόσμο της φαίνεται να έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Όπως και να ’χει, το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στο γήπεδο μετά τη νέα ήττα δεν τιμά καμία πλευρά, δείχνοντας πόσο βαθιά έχει ριζώσει η κρίση στο εσωτερικό του ελβετικού συλλόγου.

Δείτε το βίντεο: