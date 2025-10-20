Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης και πολυπρωταθλητής, Λευτέρης Πετρούνιας έκανε ξανά το χρέος του. Με 14.366 βαθμούς στο πρόγραμμά του, εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, όπου θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο «άρχοντας των κρίκων» πέρασε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία από τους προκριματικούς και θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τη συλλογή του, η οποία ήδη περιλαμβάνει τρία χρυσά μετάλλια (2015, 2017, 2018) και ένα αργυρό (2023).

Την κορυφαία επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Λιου Γιανγκ από την Κίνα, συγκεντρώνοντας 14.766 βαθμούς. Ο Κινέζος γυμναστής, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Πετρούνια στη μάχη για το χρυσό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση και τη σταθερότητά του, επιβεβαιώνοντας πως εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στην ελίτ της παγκόσμιας γυμναστικής.

Μετά την πρόκρισή του στον τελικό έγραψε στα social media ότι όλα θα κριθούν στην προσγείωση.

Το μήνυμα του Λευτέρη Πετρούνια

«5ος στην τελική κατάταξη σήμερα και φύγαμε για τον τελικό της Παρασκευής. Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα !Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!».