Για πρώτη φορά μετά από καιρό, ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για όσα ακούγονται στη Ρωσία σχετικά με μια πιθανή επιστροφή του στα διοικητικά της ποδοσφαιρικής Ροστόφ.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αφορμή τη βράβευσή του από την Περιφέρεια του Ροστόφ ως Επίτιμος Πολίτης, μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση του με την πόλη, την ομάδα και το παρελθόν του εκεί, απαντώντας ξεκάθαρα στα σενάρια που τον θέλουν να επανέρχεται στο προσκήνιο.

«Ζω δίπλα στο γήπεδο, ακούω τα πάντα, νιώθω τους παλμούς της ομάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Σαββίδης, περιγράφοντας με νοσταλγία τη σύνδεσή του με τη Ροστόφ. «Όταν ακούγεται χαρά από τις εξέδρες, είναι σαν να είμαι εκεί. Αν επικρατεί σιωπή, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά». Με αυτά τα λόγια θέλησε να δείξει πως, αν και μακριά από τα διοικητικά, η καρδιά του παραμένει κοντά στην πόλη που τον ανέδειξε επιχειρηματικά και κοινωνικά.

Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στις φήμες περί επιστροφής: «Δεν έχω καμία πρόθεση να επιστρέψω στη διοίκηση της Ροστόφ. Αν όμως ο κυβερνήτης ή οι άνθρωποι της πόλης θεωρήσουν ότι χρειάζονται τη βοήθειά μου, φυσικά και δεν θα πω “όχι”. Οφείλουμε όλοι, ως επιχειρηματίες, να βοηθάμε τη γενέτειρα μας όταν υπάρχει ανάγκη — άλλος με λίγα, άλλος με πολλά».

Ο Σαββίδης μίλησε και για τη δική του συμβολή όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι αγόρασε σουίτα στο γήπεδο ύστερα από σχετική προτροπή, χωρίς ωστόσο να την επισκεφθεί ποτέ. «Το έκανα γιατί πιστεύω πως πρέπει όλοι να συμμετέχουμε, να δίνουμε το παρών με τον τρόπο μας. Δεν έχει σημασία αν κάποτε δεν καταλάβαμε ο ένας τον άλλον με τους φιλάθλους. Κάθε βιβλίο γράφεται από πολλές σελίδες — και αν σκίσεις μία, χαλάς την εικόνα».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μακροχρόνια στήριξή του στο χάντμπολ του Ροστόφ, ένα άθλημα που, όπως είπε, «εκφράζει το πάθος και την ενέργεια της πόλης». Μίλησε με θέρμη για τη γυναικεία ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τη «φανταστική», ενώ σημείωσε πως σε κάθε ήττα της στενοχωριέται ολόκληρη η κοινότητα, «και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ψυχή».

Κλείνοντας, ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε το όραμά του για έναν ενιαίο αθλητικό οργανισμό στη Ροστόφ, όπου όλα τα αθλήματα θα λειτουργούν συντονισμένα, όπως συμβαίνει με τη Ντινάμο ή την ΤΣΣΚΑ. «Η Ροστόφ χρειάζεται μια κοινή στρατηγική αθλητικού μάρκετινγκ. Οι αθλητές διαφημίζουν την πόλη, κι εμείς, οι επιχειρηματίες, την προβάλλουμε με τις επιτυχίες μας. Μόνο έτσι θα αναπτυχθεί πραγματικά η περιοχή, σε όλα τα επίπεδα».

Με τον τρόπο αυτό, ο Ιβάν Σαββίδης ξεκαθάρισε οριστικά πως δεν επιδιώκει καμία εμπλοκή με τη Ροστόφ, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτή την πόρτα της προσφοράς προς τον τόπο του. Ένας λόγος που συνδυάζει νοσταλγία, ευθύνη και μια ώριμη, σχεδόν πατρική στάση απέναντι στην πόλη που σημάδεψε τη ζωή του.