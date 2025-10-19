Ένας 47χρονος ημεδαπός συνελήφθη στη Νέα Μάκρη Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ, πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση. Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος συνελήφθη επ΄ αυτοφώρω, καθώς κατείχε, σε όχημα που οδηγούσε στη Νέα Μάκρη Αττικής, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ακολούθησε έρευνα σε περιφραγμένο οικόπεδο στη Νέα Μάκρη, όπου διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει μέσα σε κοτέτσι πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης και ένα κιλό κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς και στην οικία του, όπου επίσης εντοπίστηκαν ίδιες ναρκωτικές ουσίες. Συνολικά, από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.254 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.023 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK», δύο αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες, δύο ζυγαριές ακριβείας, 43.185 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλα για την συσκευασία ναρκωτικών.

Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.