Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ένας 39χρονος αλλοδαπός στην Ομόνοια για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε περιπολία, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της

Ομονοίας και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου, εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 346

γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 25 χάπια «Έκσταση», καθώς και μικροποσότητα

κοκαΐνης.

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.