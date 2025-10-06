Ένας γνώριμος στις διωκτικές Αρχές ημεδαπός συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10) έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης σε περιοχή της Αττικής για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνταν από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά την έξοδό του από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια, πλαστική συσκευασία με ναρκωτική ουσία -πιθανόν κοκαΐνη- μικτού βάρους 4,66 γραμμαρίων, αυτοσχέδια συσκευασία από αλουμινόχαρτο με ναρκωτική ουσία -πιθανόν κοκαΐνη- μικτού βάρους 0,64 γραμμαρίων, αυτοσχέδια «πίπα» για κατανάλωσης κάνναβης και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή, καθώς και άλλα αδικήματα. Ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.