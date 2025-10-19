Ένα σοκαριστικό περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/10) έξω από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviathema.gr, λίγο μετά τις 22:00 τρεις νεαροί άνδρες επιτέθηκαν απρόκλητα σε έναν μεσήλικα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν άγρια και τον άφησαν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα, πριν διαφύγουν με όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση. Μια γυναίκα, αυτόπτης μάρτυρας, σοκαρισμένη από το περιστατικό κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών. Αν και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τελικά ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας από τα παιδιά του, που έσπευσαν στο σημείο και τον βοήθησαν να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.