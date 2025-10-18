Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την Παρασκευή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ήρθε η ώρα» να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.

«H συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως τόνισα στον πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».

“Thousands of people being slaughtered each and every week — NO MORE, GO HOME TO YOUR FAMILIES IN PEACE!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/upsRUZ96kO — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ υπογράμμισε::«Έχει χυθεί αρκετό αίμα, με τα σύνορα να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που είναι. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, ας το αποφασίσει η Ιστορία. Όχι άλλοι πυροβολισμοί, όχι άλλο Θάνατο, όχι άλλα τεράστια και αβάσταχτα ποσά χρημάτων που ξοδεύονται. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει αν ήμουν πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφάζονται κάθε εβδομάδα -Όχι άλλο, πηγαίνετε σπίτι στις οικογένειές σας με ειρήνη!».