Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε χθες Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό της Κύπρου.

Οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 45χρονο Ελληνοκύπριο από τη Λευκωσία, για τον οποίο είχε εκδοθεί νωρίτερα ένταλμα σύλληψης, ο οποίος είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας που εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα και θα μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Οι ανακριτές αναμένεται να παρουσιάσουν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, ώστε να διαφανεί κατά πόσον σχετίζεται ο 45χρονος με την υπόθεση της μαφιόζικης εγκληματικής ενέργειας, πέραν δηλαδή του ότι η μοτοσικλέτα είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του.

Πως στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον Δημοσθένους

Δύο πρόσωπα ανέμεναν με κλεμμένο βαν όχημα σε σημείο του δρόμου και όταν πλησίασε το όχημα του Δημοσθένους, στο οποίο επέβαινε και ο 18χρονος γιος του, ο οδηγός του ανέκοψε την πορεία. Ο εκτελεστής άνοιξε την πόρτα του οχήματος και ξεκίνησε να γαζώνει το πολυτελές αυτοκίνητο του θύματος, στο οποίο εντοπίστηκαν 13 οπές. Όπως έγινε γνωστό από νωρίς χθες, ο γιος του σοκαρισμένος συνέχισε να οδηγεί, προκειμένου να μεταφέρει τον πατέρα του στο νοσοκομείο μέχρι που ενεπλάκη σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο, πλησίον του Τσιρείου σταδίου.

Όσο για τους δράστες, παρέδωσαν το βαν όχημα στις φλόγες σε περιοχή της Γερμασόγεια και διέφυγαν από το σημείο με την μοτοσικλέτα.