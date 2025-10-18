Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται να προκύπτουν στην υπόθεση της μαφιόζικης δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Τις εξελίξεις φαίνεται να «ξεκλείδωσε» ο εντοπισμός μοτοσικλέτας, την οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες, για να διαφύγουν από τον χώρο όπου παρέδωσαν στις φλόγες το βαν όχημα, με το οποίο διέπραξαν το έγκλημα.

Πληροφορίες που επικαλείται η Cyprus Times, αναφέρουν ότι οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν στην έκδοση ενός εντάλματος σύλληψης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας.

Tα τρία λάθη των δραστών

Οι δράστες μετά το στυγερό έγκλημα υπέπεσαν σε τρία τουλάχιστον σοβαρά λάθη, που ενδέχεται να οδηγήσουν τις αρχές ασφαλείας στην ταυτότητας του. Το πρώτο λάθος ήταν, ότι ενώ αναχωρούσαν με μοτοσικλέτα από το σημείο που έκαψαν το βαν, που χρησιμοποίησαν στο φόνο, έπεσε το τζόκεϊ που φορούσε ο συνοδηγός και το οποίο εντόπισε η αστυνομία. Το δεύτερο λάθος ήταν, ότι στο βαν αυτοκίνητο άφησαν δύο κάλυκες, που βρέθηκαν καμένοι από την εγκληματολογική υπηρεσία. Το τρίτο και πιο σοβαρό ήταν, ότι εγκατέλειψαν την μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος, η οποία βρέθηκε από την Αστυνομία και που όπως εκτιμάται από τους ανακριτές, είναι αυτή που χρησιμοποιήσαν για τη διαφυγή τους, αφού παρέδωσαν στις φλόγες το βαν όχημα.

Στα λάθη τους προστίθεται και το γεγονός, ότι ο οδηγός του βαν οχήματος φαίνεται να μην είχε καλυμμένο το πρόσωπο του κατά την διάρκεια της στυγερής δολοφονίας, αλλά ούτε και μετά, στην διαδρομή μέχρι το σημείο όπου έκαψαν το βαν όχημα. Αποτέλεσμα αυτού, κάμερες από διάφορα μέρη της διαδρομής να τον κατέγραψαν και το υλικό από τις οποίες βρίσκεται υπό επεξεργασία από την Αστυνομία.

Το πρωί του Σαββάτου διενεργήθηκε νεκροτομή στη σορό του επιχειρηματία από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπου. Ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, προκλειθήσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη νεκροτομή εντόπισε μία σφαίρα στο πρόσωπο του θύματος, ενώ υπάρχει και δεύτερο, διαμπερές τραύμα, επίσης στο κεφάλι. Και τα δύο τραύματα πολύ σοβαρά και ο θάνατος του Δημοσθένους επήλθε δευτερόλεπτα μετά τις βολές που δέχθηκε.

Από τις έρευνες και τον εντοπισμό των καμένων σφαιρών διαμέτρου 7,62, αλλά και από την νεκροτομή, εξακριβώθηκε πως οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτόματο όπλο καλασνίκοφ ή G3. Φαίνεται πως οι δράστες έριξαν τρεις βολές και ακολούθως ριπή. Στο πολυτελές όχημα εντοπίστηκαν 11 οπές όλες στην μεριά του συνοδηγού όπου καθόταν το θύμα.