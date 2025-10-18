Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία, επικρατώντας με άνεση της Καρδίτσας και πέτυχε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην Stoiximan GBL. Οι «κιτρινόμαυροι» μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο ανέβασαν στροφές, κυριάρχησαν απόλυτα και δεν απειλήθηκαν μέχρι το φινάλε.

Πρώτος σκόρερ και ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι πρόσθεσε 12 πόντους και ο Κρις Σίλβα είχε 10 πόντους με 4/4 σουτ. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Ντάμιεν Τζέφερσον σημείωσε 16 πόντους, ενώ ο Ντιμάτζιο Ουίγκινς ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η Καρδίτσα μπήκε δυναμικά και προηγήθηκε με 14-15 στο πρώτο δεκάλεπτο, εκμεταλλευόμενη την αστοχία της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, όμως, η Ένωση πάτησε…γκάζι: με τα τρίποντα των Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλου και τη δημιουργία του Φλιώνη, ξέφυγε στο +15 (37-22 στο ημίχρονο).

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Στέφανου Δέδα συνέχισε με αμείωτη ένταση, ανεβάζοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (46-22 στο 22’). Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ, με τον Μπάρτλεϊ να βάζει την υπογραφή του και το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 61-39.

Η Καρδίτσα προσπάθησε να αντιδράσει με Χόρχλερ και Ουίγκινς, ωστόσο ο Χαραλαμπόπουλος και ο Γκρέι διατήρησαν τη διαφορά ασφαλείας ως το τέλος. Έτσι, η ΑΕΚ πανηγύρισε μια εύκολη και ουσιαστική νίκη, με το τελικό 77-62 να δείχνει ότι η «ένωση» είναι έτοιμη για τη συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62