Με απόφαση 5-0 η επιτροπή της ΔΕΑΒ αθωώσε τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Περιστερίου της ΑΕΚ ενάντια στη Κηφισιά.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε καλεστεί σε απολογία από την ΔΕΑΒ για ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη στα δημοσιογραφικά θεωρία του γηπέδου, στο οποίο ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έσπασε έναν υαλοπίνακα.
