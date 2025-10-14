Με απόφαση 5-0 η επιτροπή της ΔΕΑΒ αθωώσε τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Περιστερίου της ΑΕΚ ενάντια στη Κηφισιά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε καλεστεί σε απολογία από την ΔΕΑΒ για ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη στα δημοσιογραφικά θεωρία του γηπέδου, στο οποίο ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έσπασε έναν υαλοπίνακα.