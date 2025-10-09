Σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ κλήθηκε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Σύμφωνα με την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, ο Μάριος Ηλιόπουλος έσπασε ένα υαλοπίνακα στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου του Περιστερίου, την ώρα του αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και της Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση στις 14/10/2025, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριο Ηλιόπουλο αναφορικά με φαινόμενο βίας (σπάσιμο υαλοπίνακα δημοσιογραφικού θεωρείου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης, που διεξήχθη σε αυτό στις 5/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΣΙΑ -ΠΑΕ ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 1 αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».