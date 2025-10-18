«Άγγελοι» με αντοχές αθλητριών θεωρούνται τα μοντέλα της Victoria’s Secret, καθώς χρειάζεται να σηκώνουν φτερά πολλών κιλών και να προπονούνται σκληρά για μήνες πριν από την επίδειξη.

Η Μπέλα Χαντίντ εμφανίστηκε ευδιάθετη μετά την επίπονη πασαρέλα, παρότι τα φτερά της ζυγίζουν 22 κιλά. Ωστόσο, η κόπωση που ήταν εμφανής στο πρόσωπό της προκάλεσε έντονα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Χαντίντ εμφανίστηκε στην επίδειξη λίγο καιρό μετά τη νοσηλεία της, γεγονός που οδήγησε πολλούς θαυμαστές της να αναρωτηθούν γιατί η αδελφή της, Τζίτζι, φόρεσε ελαφρύτερα φτερά.

Τα φτερά της Μπέλα, διακοσμημένα με λευκά λουλούδια, έφταναν τα 22 κιλά και σε κάθε της βήμα γινόταν φανερός ο αγώνας ισορροπίας, καθώς τα παπούτσια της γλιστρούσαν και η κούραση ήταν εμφανής στο πρόσωπό της.

Μόλις έναν μήνα πριν είχε αναρρώσει από τη νόσο Lyme, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα για το αν η εταιρεία έλαβε υπόψη την κατάσταση της υγείας της. Η μητέρα της, η οποία πάσχει από την ίδια ασθένεια, τη στηρίζει ανοιχτά.

Αντίστοιχη εμπειρία είχε και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, που έχει αποκαλύψει πως τα φτερά που φόρεσε το 2011 ζύγιζαν 27 κιλά. Πρόκειται για τη δεύτερη εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ σε επίδειξη της Victoria’s Secret μετά τη νοσηλεία της.

Η φετινή συμμετοχή της αποτελεί την πέμπτη της με το brand, όπου επέστρεψε παρουσιάζοντας νέο look σε μια πιο εκρηκτική, ξανθιά εκδοχή.