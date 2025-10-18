Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Καιρικές συνθήκες ανά περιοχή για το Σάββατο

Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Στα Ιόνια Νησιά, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Στις περιοχές Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου προβλέπονται νεφώσεις με πιθανές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ στην ανατολική Πελοπόννησο και μεταβλητοί στις υπόλοιπες περιοχές.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με δυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με πιθανές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και ανέμους έως 5 μποφόρ. Στα δυτικά, κυρίως σε Ήπειρο και Ιόνιο, τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα με πιθανές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς.

Εξέλιξη του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, ενώ αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στο νότιο Αιγαίο.

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Τέλος, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.