Αγριεύει από σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ο καιρός στη χώρα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών και στη συνέχεια στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικά ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις και βροχές, με τη θερμοκρασία να παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα.

Θοδωρής Κολυδάς: «Προσοχή στα βορειοδυτικά – Νέο χαμηλό από Κυριακή»

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σήμερα στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας (Κέρκυρα, Παξοί, Ήπειρος), καθώς και αύριο, Σάββατο, στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Ελλάδα.

Από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται νέο χαμηλό βαρομετρικό από τον κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα προκαλέσει φαινόμενα και στην ανατολική χώρα.

Όπως σημειώνει, για την Αττική τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο χρειάζεται προσοχή κυρίως τη Δευτέρα.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Έως 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Δυτική Ελλάδα»

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «μπόλικο νερό» το επόμενο 24ωρο στα δυτικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα έως το απόγευμα της Παρασκευής σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, όπου αναμένονται έως και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Παράλληλα, στις ίδιες περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες, με ριπές ανέμων που θα φτάσουν τα 80 km/h.

Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή (Κυριακή βράδυ έως Δευτέρα), ο Τσατραφύλλιας προβλέπει έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα αλλά και στην ανατολική νησιωτική χώρα, καθώς και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες»

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι «ο καιρός θα συμβαδίσει με την εποχή», με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα ως τη Δευτέρα.

Αναλυτικά:

Παρασκευή: Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στη δυτική Ελλάδα.

Σάββατο: Καιρός τύπου «Π» με τοπικές βροχές σε δυτικά, βόρεια και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

Κυριακή – Δευτέρα: Γενικευμένη επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Θερμοκρασίες: Το Σάββατο αναμένονται υψηλές τιμές για την εποχή, έως 28°C στα ανατολικά και νότια.

Αττική: Αξιόλογες βροχές κυρίως τη Δευτέρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναλυτικά

Για την Παρασκευή 17/10:

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Για το Σάββατο 18/10:

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Για την Κυριακή 19/10:

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Για την Δευτέρα 20/10:

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

Για την Τρίτη 21/10:

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.