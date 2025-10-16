Ραγδαία επιδείνωση προβλέπεται για τον καιρό τις επόμενες 24 ώρες, με την κακοκαιρία να αναμένεται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου έως το απόγευμα, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα. Στις περιοχές αυτές προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ποσότητες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 80 τόνους ανά στρέμμα. Επιπλέον, πιθανόν να σημειωθούν τοπικές θύελλες με νοτιάδες που σε ριπές θα φτάνουν τα 80 χλμ./ώρα.

Πολύ νερό σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται επίσης σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι από το βράδυ της Κυριακής ξεκινά μια δεύτερη ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία θα διαρκέσει έως το βράδυ της Δευτέρας και θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές αυτές, καθώς αναμένονται φαινόμενα «ραγδαιότητας», δηλαδή μεγάλος όγκος βροχής σε σύντομο χρόνο.

Καιρός τύπου «Π»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι η χώρα επιστρέφει σε φθινοπωρινό μοτίβο. «Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν, ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή» αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί έως τη Δευτέρα με τα εξής χαρακτηριστικά:

• Αύριο Παρασκευή, οι εντονότερες βροχές θα πλήξουν τη δυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

• Το Σάββατο, ο καιρός τύπου «Π» θα φέρει γενικά ήπιες βροχές στα δυτικά, βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

• Την Κυριακή αναμένεται γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, που θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές έως τη Δευτέρα.

• Το Σάββατο, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή, κυμαινόμενες από 26° έως 28° Κελσίου σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

• Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται σημαντικές βροχές μέσα στη Δευτέρα.