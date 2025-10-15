Για αξιόλογη συγκομιδή νερού στη δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο, ενημερώνει με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως αναφέρει, δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσατραφύλια:

“Αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο…”

Καλημέρα!

Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι) και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.

Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.

Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ( νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα μας επηρεάσουν τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .