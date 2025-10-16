Επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται σε μεγάλο τμήμα της χώρας, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να αναμένονται στη δυτική Ελλάδα.

Έντονα φαινόμενα στα δυτικά

Αρχικά, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά (Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος) θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, συνοδευόμενες από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από το μεσημέρι έως και τις βραδινές ώρες, καθώς και κατά διαστήματα σε τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Αστάθεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά – Ηλιοφάνεια στο νότιο Αιγαίο

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις Σποράδες, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ο καιρός θα έχει αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο – Σταθερή η θερμοκρασία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, με 14 με 15 βαθμούς στα βορειοδυτικά, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς, ενώ σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Μερική ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις, ενώ κυρίως στα βόρεια τμήματα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Προοπτική επόμενων ημερών – Έρχεται και δεύτερη κακοκαιρία Κυριακή και Δευτέρα

Πέρα από την κακοκαιρία της Παρασκευής, νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται Κυριακή και Δευτέρα, επηρεάζοντας μεγάλο τμήμα της χώρας. Την Κυριακή, βροχές θα σημειωθούν κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα γενικευτούν, επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα, με ισχυρές βροχές και μεγάλα ύψη υετού κατά τόπους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην Αττική, όπου κυρίως τη Δευτέρα αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια των δύο διαταραχών, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με την ψύχρα να διατηρείται το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στο Ιόνιο, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Μικρή ανάπαυλα το Σάββατο

Το Σάββατο προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση, με τοπική αστάθεια και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια, φτάνοντας τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.