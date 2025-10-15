Γενικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο Ιόνιο και τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν όλες οι περιοχές.

Περιοχές με φαινόμενα

Πιο αναλυτικά, τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Στη δυτική και κεντρική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Σποράδες και τη Θράκη, θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή ψιχάλες, ενώ στα δυτικά – και ειδικότερα στο Ιόνιο – δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Καθώς θα βαδίζουμε προς το βράδυ, τα φαινόμενα στα ανατολικά θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν, ενώ στο Ιόνιο θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνότερες.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: ενισχυμένοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές – νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, που προς το βράδυ θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Στο Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή πτώση στα βόρεια.

Συγκεκριμένα, οι μέγιστες τιμές στα βόρεια θα κυμανθούν γύρω στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσουν τους 15 με 16 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 24 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 25°C.

Αττική: ήπιες συνθήκες με πρόσκαιρες νεφώσεις

Στην Αττική αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22°C, και τοπικά έως 23°C,

ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: συννεφιά και παροδικά φαινόμενα

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις, με παροδικές τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18°C, ενώ τοπικά είναι πιθανό να φτάσει τους 19°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, κυρίως βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Προοπτική επόμενων ημερών

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται δύο βασικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα, ωστόσο, χωρίς να αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η πρώτη θα μας απασχολήσει από τα ξημερώματα της Παρασκευής μέχρι περίπου και το πρωί του Σαββάτου, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, καθώς και κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια, χωρίς όμως να επηρεαστούν όλες οι περιοχές.

Η δεύτερη διαταραχή αναμένεται περίπου από το μεσημέρι της Κυριακής έως και το βράδυ της Δευτέρας, και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι θα δώσει αξιόλογες βροχές και στην Αττική.

Οι θερμοκρασίες δεν θα παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή, παραμένοντας κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και με την ψύχρα να διατηρείται το πρωί και το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στο Ιόνιο την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.