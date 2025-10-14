Αστάθεια σε τοπικό επίπεδο θα παρουσιάσει ο καιρός την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και σποραδικές βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά, και ιδιαίτερα στα ορεινά τμήματα, στα νησιά του νοτίου Ιονίου και την Κρήτη.

Περισσότερη συννεφιά και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ήπιας έντασης άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Από τη νύχτα, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 4 μποφόρ.

Θερμοκρασίες στα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα κυμανθεί η θερμοκρασία, παραμένοντας σε φθινοπωρινά επίπεδα.

Στα βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες θα φτάσουν τους 18 με 21°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24°C, ενώ στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25°C.

Αττική — Αραιές νεφώσεις με τοπικές ψιχάλες

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή ψιχάλες κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη — Παροδικές νεφώσεις και βροχές προς το βράδυ

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, ενώ αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές και στην πόλη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20°C, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Η τάση των επόμενων ημερών

Ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες θα επικρατήσουν γενικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες και πιο ουσιαστικές προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως να επηρεάσουν το σύνολο της χώρας.

Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα ενταθούν ελαφρώς και θα επηρεάσουν περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και κυρίως το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, επεκτεινόμενα σταδιακά προς τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αναμένονται, όμως θα είναι λίγο πιο έντονες κατά τόπους οι καταιγίδες την Παρασκευή στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, της τάξης των 2 με 3 βαθμών, παραμένοντας όμως κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα συνεχιστεί, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη.