Το Σάββατο αναμένεται γενικά άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μερική ηλιοφάνεια και παροδικά αυξημένες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα δώσουν τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Στα δυτικά προβλέπονται και μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Αντίθετα, στην Κρήτη και τα περισσότερα τμήματα των Δωδεκανήσων αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο νότιοι-νοτιοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και νότια, φτάνοντας στα βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 25 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως και 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου – Επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Την Κυριακή αναμένεται επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και το ανατολικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ κατά τόπους φαινόμενα θα σημειωθούν και στις Κυκλάδες.

Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με μεγάλα ύψη βροχής και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μερική ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς σποραδικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Σύσταση προς τους πολίτες

Καθώς την Κυριακή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο των περιοχών που αναμένονται έντονα φαινόμενα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν διελεύσεις από ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ καλό είναι να προγραμματίσουν τις εξωτερικές τους δραστηριότητες με βάση την επικαιροποιημένη πρόγνωση καιρού.