Η F1 ετοιμάζεται για ένα τεράστιο βήμα προς την ψηφιακή εποχή, καθώς από το 2026 οι φίλοι του αθλήματος στην Αμερική θα μπορούν να παρακολουθούν τη δράση αποκλειστικά μέσω Apple TV. Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος της συνεργασίας της F1 με το ESPN, η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους, ύστερα από μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2018.

Πλέον, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τα Grand Prix θα χρειαστεί να αποκτήσουν συνδρομή στο Apple TV, καθώς η πλατφόρμα εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία θα έχει πενταετή διάρκεια και αποφέρει 160 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αποτελώντας μία από τις πιο ακριβές συνεργασίες στην ιστορία της Formula 1.

Η νέα αυτή εποχή ήρθε ως φυσική συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας της κινηματογραφικής παραγωγής της Apple, “F1: The Movie”, η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και γνώρισε εμπορική επιτυχία παγκοσμίως. Η επιτυχία της ταινίας φαίνεται πως ενίσχυσε το ενδιαφέρον της Apple να εισχωρήσει πιο ενεργά στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επενδύοντας δυναμικά σε αποκλειστικό περιεχόμενο.

Η συμφωνία αυτή θεωρείται game changer για τη Formula 1, καθώς ανοίγει τον δρόμο για περισσότερη ψηφιακή μετάδοση, αλληλεπίδραση με τους θεατές και καινοτόμες μορφές κάλυψης των αγώνων, μεταφέροντας ουσιαστικά το άθλημα σε μια νέα εποχή streaming.