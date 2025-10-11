Απομένουν άλλοι έξι αγώνες όμως η McLaren έχει κάθε δικαίωμα να μπαίνει με τα μονοθέσια της από εδώ και στο εξής στο ρελαντί, μιας και από την περασμένη Κυριακή, στη Σιγκαπούρη εξασφάλισε την πολυπόθητη 10η κατάκτηση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της F1, με την τρίτη θέση του Λάντο Νόρις και την τέταρτη θέση του Όσκαρ Πιάστρι. Με 656 βαθμούς και 329 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Mercedes, η νέα πρωταθλήτρια έχει ένα ανυπέρβλητο προβάδισμα, έξι αγώνες πριν πέσει η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος.

Σαφώς, φέτος, τόσο η Ferrari, όσο και η Red Bull μαζί με τη Mercedes σημείωσαν εξαιρετική πρόοδο από το 2024, όμως η McLaren έχει πετύχει πολλά περισσότερα με τα μονοθέσια της, κάτι που φάνηκε από τις αρχές του φετινού πρωταθλήματος. Πριν λίγες ημέρες, ο Λάντο Νόρις απέδωσε την επιτυχία της McLaren σε δύο πράγματα: Πρώτον, στο ακαταμάχητο μονοθέσιο και το δεύτερο και πιο σημαντικό ότι και οι δύο οδηγοί πιέζουν ο ένας τον άλλον σκληρά με τέρμα το γκάζι, από γκραν πρι σε γκραν πρι σαν να τρέχουν σε διαφορετικές ομάδες!

«Είμαστε το καλύτερο δίδυμο με την καλύτερη απόδοση. Και σαφώς είχαμε το καλύτερο αυτοκίνητο και ήμασταν η καλύτερη ομάδα» ανέφερε ο Νόρις.

H επιτυχία της McLaren επιτεύχθηκε σε 18 αγώνες με 12 νίκες, επτά τερματισμούς με 1-2, νούμερα που αντικατοπτρίζουν την τεχνική και οργανωτική αρτιότητα της McLaren την οποία δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν μεγάλες ομάδες όπως η Red Bull, η Ferrari και η Mercedes.

Με έξι αγώνες να απομένουν, η προσοχή στρέφεται στο Πρωτάθλημα Οδηγών, όπου ο Όσκαρ Πιάστρι προηγείται με 336 βαθμούς, 22 μπροστά από τον ομόσταβλο του Λάντο Νόρις, εδώ που θα δοθεί μια ασταμάτητη όπως φαίνεται μάχη ανάμεσα στο δίδυμο της McLaren.

H oμάδα που ίδρυσε το 1966 μια ομάδα νεαρών Νεοζηλανδών με επικεφαλής τον Μπρους ΜακΛάρεν έμελε να γράψει μια μακρά και ταραχώδη ιστορία. Από τον πρώτο τους, άτυχο αγώνα το 1966 με οδηγό τον MακΛάρεν που οδηγούσε το ένα μοναδικό αυτοκίνητο – αφού το δεύτερο αποσύρθηκε –όταν μια διαρροή λαδιού τους άφησε εκτός γκραν πρι έως και την πρώτη νίκη τους στο γκραν πρι Βελγίου το 1968. Τον Ιούλιο 1970, ο ΜακΛάρεν σκοτώθηκε σε δυστύχημα σε αγώνα του CanAm στο Goodwood της Βρετανίας. Την ομάδα οδήγησε ο Ντένι Χιούλμ, που χάρη στον εγωισμό και την μαχητικότητα του την έβγαλε από τον σίγουρο αφανισμό σε μια περίοδο που μεσουρανούσαν η Ferrari και η Lotus.

Όμως δεν άργησε η Formula1 να γίνει συνώνυμο της McLaren τη δεκαετία του 80, όντας η πιο επιτυχημένη περίοδος της βρετανικής ομάδας, όπου στα μονοθέσια της κάθισαν εμβληματικές μορφές, όπως ο Νίκι Λάουντα, ο Αλέν Προστ και έπειτα ο Άιρτον Σένα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 90, με κινητήρες της Mercedes-Benz και οδηγούς τους Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ η McLaren σημείωνε μεγάλες επιτυχίες στα γκραν πρι όλου του κόσμου. Με αυτό το δίδυμο κατέκτησε το προτελευταίο της πρωτάθλημα κατασκευαστών το 1998, για να περάσουν 27 χρόνια όπου το σημερινό δίδυμο θα πατούσε γκάζι και πάλι για την κορυφή. Είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα στην Formula1 με 10 πρωταθλήματα αφού η πρώτη παραμένει η Ferrari με 16!

Οπότε για φέτος συνεχίζεται η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών, αυτή τη φορά στο Όστιν του Τέξας και την πίστα «Circuit of the Americas» (COTA), η οποία θα φιλοξενήσει τον 19ο αγώνα της φετινής σεζόν στη Formula 1.

Το «Circuit of the Americas», με μήκος 5.513 μέτρα, διαθέτει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνει 20 στροφές, εκ των οποίων αρκετές είναι γρήγορες καμπές, και δύο μεγάλες ευθείες με ζώνες DRS.

Στο Όστιν έχουν πραγματοποιηθεί 12 αγώνες από το 2012 έως και το 2022, με πολυνίκη τον Λιούις Χάμιλτον, που έχει κατακτήσει 5 νίκες.