Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, σχολιάζοντας πως «χθες είδαμε έναν Πρωθυπουργό να έχει χάσει πλήρως την ψυχραιμία του» και να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ρεντίκολα». Μιλώντας στην ΕΡΤnews, στον απόηχο της συζήτησης στη Βουλή για τα εθνικά ζητήματα, έκανε λόγο για «αδιανόητες καταστάσεις» και χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πανικόβλητο».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι είναι «ξεκάθαρο» πως «ο πρωθυπουργός έχει εκτραπεί και κινείται χωρίς φρένα σε έναν κατήφορο». Όπως πρόσθεσε, «δεν αξίζει αυτή η εικόνα του να μην απαντάει σε κανένα ερώτημα και να τοποθετείται μόνο τοξικά και αλαζονικά».

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ για τα εθνικά θέματα

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε στη Βουλή τρία κεντρικά ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό: για το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, για το περιεχόμενο της αναφοράς στις «γκρίζες ζώνες» και για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο casus belli. «Τα θέματα που έχουμε να λύσουμε είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Τίποτα ο πρωθυπουργός», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «για εμάς η Τουρκία δεν έχει θέση σε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας».

Αναφερόμενος στις εξηγήσεις που ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης για το ζήτημα της Μονής του Σινά, σχολίασε πως ο πρωθυπουργός «ούτε εδώ μας απάντησε κάτι».

Κριτική για τη στάση της κυβέρνησης

«Ο πρωθυπουργός ήρθε στη Βουλή αμυνόμενος να μιλήσει για ήρεμα νερά, αλλά ας τον ενημερώσει κάποιος ότι ήρεμα νερά και Γαλάζια Πατρίδα δεν πάνε μαζί», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας πως «η πικρή αλήθεια είναι ότι επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη η διεθνής θέση της χώρα υποχωρεί».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που δρομολόγησε τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «εμείς δεν ταυτίζουμε τους λαούς με τους ηγέτες».

Αναφορά σε περιορισμούς ενημέρωσης στο ΕΣΥ

Σε άλλο σημείο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε έγγραφο του διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σύμφωνα με το οποίο «δεν θα δίνεται καμία συνέντευξη Τύπου και δεν θα παρέχονται πληροφορίες σε δημοσιογράφους από επιστημονικά υπεύθυνους ή προσωπικό των μονάδων, αν δεν έχει ενημερωθεί ο ίδιος». Το έγγραφο, όπως σημείωσε, εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Αττικόν».

«Δεν είναι καταχρηστικό να απαγορεύεται σε έναν γιατρό να μιλάει για θέματα, λες και είναι υπηρέτης;», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς, ζητώντας να διευκρινιστεί αν ο υπουργός Υγείας γνωρίζει τη συγκεκριμένη οδηγία.