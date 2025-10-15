Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και διχαστική στάση ως προς το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πιο αναλυτικά

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση, πέρα από τα συνεχή μπρος-πίσω και τις υποχωρήσεις, επιδίδεται σε επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση έπαιξε τα ρέστα της προκειμένου να μην δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι. Ωστόσο, η Δικαιοσύνη, όπως τονίζει, τους διέψευσε εκκωφαντικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί για άλλη μια φορά να διαιρέσει την κοινωνία, στοχεύοντας στα ακροατήρια της κ. Λατινοπούλου. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι τα εθνικά μνημεία αποτελούν ζωτικά σύμβολα για τις κοινωνίες και ανήκουν σε όλον τον λαό, με σκοπό να ενώνουν και όχι να διχάζουν.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα για το τι επιδιώκει η κυβέρνηση με την υπαγωγή του μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διερωτώμενος αν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι ή αν ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία.

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτηρίζει ως απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι με τους χειρισμούς της προκαλεί διχασμό γύρω από τα εθνικά μνημεία της χώρας.