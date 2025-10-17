Απώλειες κατέγραψε Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για ορισμένες περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ, την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον-Πεκίνου και το συνεχιζόμενο shutdown (σ.σ. την αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης).

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 301,07 μονάδων (–0,67%), στις 45.952,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 107,54 μονάδων (–0,47%), στις 22.562,53 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 41,99 μονάδων (–0,63%), στις 6.629,07 μονάδες.