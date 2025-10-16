Σε εξέλιξη βρίσκεται η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο truth social.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει:

«Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μακροσκελής και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο πρόεδρος Πούτιν, στο τέλος της».

Η συνομιλία των δύο ηγετών έρχεται μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Οι συνομιλίες Τραμπ με Ζελένσκι αναμένεται να επικεντρωθούν στη δυνατότητα παραχώρησης στην Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την πιθανότητα να θέσει στον Ρώσο πρόεδρο ένα νέο τελεσίγραφο: Είτε η Μόσχα θα προχωρήσει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, είτε το Κίεβο θα λάβει τους πυραύλους Tomahawk.