Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, μία μέρα πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την είδηση, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ για να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, καθώς το Κίεβο και η Μόσχα κλιμακώνουν τον πόλεμο με μαζικές επιθέσεις σε ενεργειακά συστήματα, ενώ το ΝΑΤΟ αγωνίζεται να ανταποκριθεί σε μια σειρά ρωσικών αεροπορικών εισβολών.

Η Ουκρανία ζητά από τις ΗΠΑ πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk, οι οποίοι θα έθεταν τη Μόσχα και άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις εντός της εμβέλειας των πυραύλων της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει τα όπλα στην Ουκρανία εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.