Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή, κατά την οποία οι δύο θα συζητήσουν τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία.

Το ταξίδι του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον έρχεται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι ίσως προσφέρει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στο Κίεβο

Ανακοινώνοντας την αναχώρηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Θα έχω επίσης την ευκαιρία να έρθω στην Ουάσιγκτον και να συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ την Παρασκευή. Πιστεύω ότι θα συζητήσουμε μια σειρά βημάτων που σκοπεύω να προτείνω. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για τον διάλογό μας και την υποστήριξή του».

«…Η κύρια εστίαση της επίσκεψης είναι η αεράμυνα και οι μεγάλου βεληνεκούς δυνατότητές μας, με στόχο την άσκηση πίεσης στη Ρωσία για χάρη της ειρήνης», είπε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Ζελένσκι έχει πιέσει την Ουάσινγκτον για την προμήθεια πυραύλων που παράγονται στις ΗΠΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Κίεβο να πλήξει βαθιά μέσα στη Ρωσία – συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας – τους οποίους οι Ουκρανοί λένε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε στρατιωτικούς στόχους.

Οι αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk, με εμβέλεια 2.500 χλμ., θα μπορούσαν να φτάσουν οπουδήποτε στη ευρωπαϊκή Ρωσία. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι έχει ενημερώσει τον Τραμπ για τον αριθμό των Tomahawk που χρειάζεται η Ουκρανία.

Σχεδόν 100 drones επιτέθηκαν στην Ουκρανία τη νύχτα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ουκρανικές πόλεις με σχεδόν 100 drones, τα περισσότερα από τα οποία καταρρίφθηκαν, καθώς και με καθοδηγούμενες βόμβες σε επίθεση αργά το βράδυ.

«Χθες το βράδυ συνεχίστηκε για άλλη μια φορά η εναέρια τρομοκρατία της Ρωσίας κατά των πόλεών μας και των υποδομών μας. Οι κύριοι στόχοι ήταν οι ενεργειακές μας εγκαταστάσεις. Εκτοξεύτηκαν 96 επιθετικά drones, τα περισσότερα καταρρίφθηκαν, αν και δυστυχώς όχι όλα. Χθες το βράδυ η Ρωσία έριξε αεροπορικές βόμβες στο Χάρκοβο, πλήττοντας ένα δημόσιο νοσοκομείο και τραυματίζοντας 57 άτομα. Μια εντελώς τρομοκρατική, κυνική επίθεση σε ένα μέρος όπου σώζονται ζωές», είπε ο Ζελένσκι στο X.