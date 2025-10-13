Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται το Reuters.

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια δύο τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ των δύο ηγετών το Σαββατοκύριακο. Κατά τις συνομιλίες αυτές, σύμφωνα με πηγές, συζητήθηκε εκτενώς η πιθανή πώληση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, καθώς και οι προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εκφράσει την πρόθεση να χρησιμοποιήσει την απειλή αποστολής των πυραύλων ως μοχλό πίεσης προς τη Μόσχα.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω “Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Tomahawk”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ο πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολιντίμιρ Ζελένσκι τού ζήτησε επισήμως την αποστολή Tomahawk:«Ο Ζελένσκι μού ζήτησε Tomahawk το περασμένο Σάββατο, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι Tomahawk συνιστούν «νέο βήμα επίθεσης», προσθέτοντας με έμφαση:«Θέλουν οι Ρώσοι να εκτοξευτούν Tomahawk προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω».

Οι Tomahawk διαθέτουν βεληνεκές έως και 2.500 χιλιόμετρα, γεγονός που σημαίνει ότι, σε περίπτωση που παραχωρηθούν στην Ουκρανία, η ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα θα βρεθεί εντός της ακτίνας πλήγματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει πως, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, δεσμεύεται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες. Όπως ανέφερε:«Αυτός είναι ο δυσκολότερος πόλεμος που έχω προσπαθήσει να επιλύσω».