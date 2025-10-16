Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μεγάλη επίθεση με περισσότερα από 20 τεθωρακισμένα κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τάγματος Αζόφ, το οποίο υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του κατάφεραν να την αποκρούσουν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από τις ρωσικές αρχές για τη φερόμενη επίθεση. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας, στην απογευματινή του ενημέρωση, δεν έκανε αναφορά στο περιστατικό, σημειώνοντας μόνο ότι διεξάγει επιχειρήσεις «σταθεροποίησης» στην περιοχή.

«Στις 16 Οκτωβρίου ο εχθρός έκανε άλλη μια απόπειρα με μαζική, μηχανοκίνητη επίθεση» στην περιοχή της Ντομπροπίλια, ανέφερε το Τάγμα Αζόφ σε ανάρτησή του στο Facebook. Η μονάδα υποστηρίζει ότι κατέστρεψε εννέα ρωσικά τεθωρακισμένα και απέκρουσε την επίθεση, η οποία είχε στόχο την κατάληψη του χωριού Σάχοβε, ανατολικά της Ντομπροπίλια.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται βίντεο από τη μάχη, το οποίο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, έχει επαληθευθεί ως ληφθέν κοντά στο χωριό Μαλινίφκα της περιφέρειας Ντονέτσκ. Η Μαλινίφκα βρίσκεται περίπου 13 χιλιόμετρα νότια του Σάχοβε.

Επιχειρήσεις και στρατηγική σημασία της περιοχής

Ανώτατοι αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού ανέφεραν πρόσφατα ότι η Ουκρανία ανακτά εδάφη κοντά στη Ντομπροπίλια, υποστηρίζοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εγκλωβιστεί σε δύσκολη θέση. Η πόλη βρίσκεται κοντά στον στρατηγικής σημασίας επιμελητειακό κόμβο του Ποκρόφσκ, έναν από τους βασικούς στόχους του ρωσικού στρατού στην προσπάθειά του να προωθηθεί προς τα δυτικά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι η προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή αποτελεί ένδειξη πως το Κίεβο μπορεί να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Αντιδράσεις και διεθνές πλαίσιο

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι η Ουκρανία θέλει «να περάσει στην επίθεση», χωρίς να διευκρινίσει το σημείο των επιχειρήσεων. Σήμερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακαταλάβει 182 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ με το ψευδώνυμο «Βοένι Οσβεντομίτελ» ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους κοντά στη Ντομπροπίλια. Ωστόσο, φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ουκρανία φαίνεται να δείχνουν ότι η φάλαγγα των τεθωρακισμένων εντοπίστηκε και χτυπήθηκε πριν φτάσει στη γραμμή του μετώπου.