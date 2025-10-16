Η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που έχει προφυλακιστεί για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις και το βασανισμό των παιδιών και της συζύγου του, «σπάει» τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά στην Τατιάνα Στεφανίδου και στο Newsit.

Η 35χρονη υποστηρίζει ότι ο φόβος την εμπόδισε να προχωρήσει νωρίτερα στην καταγγελία που θα λύτρωνε τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά της.

Αναφέρει ότι αναγκάστηκε να υποκύψει στις διαταγές του βίαιου συζύγου της, ενώ πολλές φορές αισθάνθηκε αηδία και απέχθεια για τις σεξουαλικές πράξεις που της επέβαλλε ο 45χρονος. Η 35χρονη μητέρα των έξι παιδιών είπε επίσης πως ο σύζυγος της κακοποιούσε τα κορίτσια σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ταυτόχρονα έβαζε την ίδια να συνευρίσκεται ερωτικά με το γιο της.

«Τα παιδιά έκλαιγαν γιατί αντιλαμβάνονταν όταν τους φώναζε ο μπαμπάς τους, ειδικά στην κρεβατοκάμαρα, ότι ήταν γι΄ αυτό το πράγμα. Κάτι άκουσα νομίζω από τα κορίτσια ότι τους έκαιγε. Όταν το άκουσα αυτό τρελάθηκα γιατί θυμάμαι όλες τις φορές που το έκανε και σε μένα. Μας έχει πλακώσει με το γκλομπ και ζώνες με καρφιά. Μου είχε εκφράσει την επιθυμία του να παραιτηθώ και να ανοίξουμε έναν οίκο ανοχής όπου θα εκδιδόμαστε εγώ και τα κορίτσια και δεν ξέρω για τα αγόρια τι μέλλον είχε».