«Ξηλώθηκαν» και επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η επίσης αστυνομικός σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση κακοποίησης και βιασμού των ανήλικων παιδιών τους.

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου προβλέπει την άμεση απόταξη και των δύο. Η γυναίκα παρουσιάστηκε συνοδευόμενη από τους γονείς της και τον δικηγόρο της, ενώ ο προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης αστυνομικός της Βουλής εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του. Και οι δύο πάντως προσέφυγαν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι δυο τους κατηγορούνται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ειδικά, ο 46χρονος αστυνομικός αντιμετωπίζει συνολικά 12 βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση. Η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Ιανουαρίου.

Τα πέντε παιδιά τους βρίσκονται ακόμη σε δομές, ενώ η μητέρα έχει χάσει την επιμέλεια και του έκτου παιδιού τους, που έφερε πρόσφατα στη ζωή.