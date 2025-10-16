Οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπαίνουν για τα καλά στο ραντάρ των επενδυτών, ιδίως μετά τις προειδοποιήσεις από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τους κορυφαίους τραπεζίτες των JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σάλομον, και CitiΤζέιν Φρέιζερ για τυχόν υπερβολές στις αγορές.

Νέα στοιχεία των Financial Times δείχνουν τώρα ότι δέκα νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν δει την αποτίμησή τους να αυξάνεται κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το τελευταίο δωδεκάμηνο. Πρόκειται για αύξηση που δεν έχει προηγούμενο και εντείνει τους φόβους για τη δημιουργία φούσκας μεταξύ μη εισηγμένων εταιρειών, τη στιγμή που επενδυτές ακόμη δανείζονται μαζικά από πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά οχήματα για να εισέλθουν σε αυτές. Μια τέτοια φούσκα στις συγκεκριμένες αγορές θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε όλη την υπόλοιπη οικονομία αφού τα ποσά είναι τεράστια, σχολίαζε η βρετανική εφημερίδα.

Πλέον πολλοί έχουν παράγοντες της αγοράς, περιλαμβανομένων και διεθνών τραπεζιτών, αρχίσει να συγκρίνουν το σημερινό επενδυτικό πυρετό στην AI με αυτόν της ιντερνετικής φούσκας της δεκαετίας του 2000, η οποία όταν έσκασε πήρε μαζί της πολλές τεχνολογικές εταιρείες –και τα χρήματα πολλών παικτών της αγοράς.

Τεράστια τα μεγέθη

Η τρέχουσα κλίμακα επενδύσεων σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερου μεγέθους ακόμη και από το ράλι των τεχνολογικών μετοχών εκείνης της δεκαετίας. Οι εταιρείες Venture Capital είχαν επενδύσεις 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες διαδικτύου το 2000, περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τη σημερινή αξία εάν γίνει προσαρμογή ως προς τον πληθωρισμό. Μόνο το 2021 τοποθέτησαν 135 δισεκατομμύρια δολάρια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις παροχής υπηρεδιών λογισμικού, σύμφωνα με την PitchBook. Οι εταιρείες Venture Capital αναμένεται να επενδύσουν πολύ πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης φέτος, προβλέπουν οι FT.

Τα καμπανάκια

Νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας και ειδικά τεχνητής νοημοσύνης με ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων, μέτρο σύγκρισης που χρησιμοποιείται από ταχέως αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις για να παρέχουν συνοπτική εικόνα των κερδών τους, επιδιώκουν αποτιμήσεις άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υψηλόβαθμους επενδυτές Venture Capital της Silicon Valley που επικαλούνται οι FT. Η αποτίμηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε 100 φορές τα κέρδη τους ή και παραπάνω, επισκιάζει ακόμη και τις επενδυτικές υπερβολές του 2021 στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η αύξηση των αποτιμήσεων

Ως παραδείγματα μεγάλης αύξησης αποτιμήσεων λόγω των συνεχών αυτών επενδύσεων αναφέρονται εταιρείες σαν τις OpenAI, Anthropic και xAI οι οποίες έχουν δει τις αποτιμήσεις τους αυτές να αυξάνονται επανειλημμένα τον τελευταίο χρόνο, εν μέσω έντονου ενδιαφέροντος για τις υποσχέσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μικρότερες εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές ΤΝ έχουν δει επίσης τις αποτιμήσεις τους να αυξάνονται σημαντικά, ενώ άλλες εταιρείες με μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά έχουν κι αυτές δει την αξία τους να μεγεθύνεται μετά την υιοθέτηση σχετικών τεχνολογιών.

Αμερικανοί επενδυτές από εταιρείες venture capital έχουν επενδύσει 161 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα σε μια τεχνολογία της οποίας η υπόσχεση δεν έχει ακόμη αντισταθμιστεί από σημαντικά οικονομικά κέρδη. Αυτό ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα των συνολικών δαπανών τους, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook που επικαλούνται οι FT.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων έχει διοχετευτεί σε μόλις 10 ομίλους Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για τις Perplexity, Anysphere, Scale AI, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab, Figure AI, Databricks, καθώς και τις OpenAI, Anthropic και xAI. Αυτό έχει αυξήσει τις συνδυασμένες αποτιμήσεις τους κατά σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των FT.