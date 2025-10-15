Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος περηφανεύεται ότι έφερε και τον όγδοο πόλεμο σε λήξη, αυτόν ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.
Σχετική αφίσα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον τίτλο «Πρόεδρος Τραμπ: Ο πρόεδρος της Ειρήνης» αναφέρεται ότι «Ο πρόεδρος Τραμπ τερμάτισε 8 πολέμους μέσα σε 8 μήνες».
Στη συνέχεια αναφέρονται οι χώρες:
- Καμπότζη και Ταϊλάνδη
- Κόσοβο και Σερβία
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα
- Πακιστάν και Ινδία
- Ισραήλ και Ιράν
- Αίγυπτος και Αιθιοπία
- Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
- Ισραήλ και Χαμάς
«Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπων πολέμων και ατελείωτων κινδύνων, σήμερα ο ουρανός είναι ήρεμος. Τα όπλα σιωπούν. Οι σειρήνες έχουν σταματήσει. Και ο ήλιος ανατέλλει σε μια ιερή γη που επιτέλους βρίσκεται σε ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας τη Δευτέρα στην Κνεσέτ.
Στη συνέχεια, αύξησε τον αριθμό των πολέμων που ισχυρίζεται ότι έληξε κατά τους πρώτους οκτώ μήνες της θητείας του, λέγοντας: «Χθες έλεγα επτά, αλλά τώρα μπορώ να πω οκτώ».
Υπενθυμίζεται ότι πριν ανακοινωθεί το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 ο Λευκός Οίκος με ένα tweet χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «Πρόεδρο της ειρήνης».
THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd
— The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025