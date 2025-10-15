Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος περηφανεύεται ότι έφερε και τον όγδοο πόλεμο σε λήξη, αυτόν ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σχετική αφίσα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον τίτλο «Πρόεδρος Τραμπ: Ο πρόεδρος της Ειρήνης» αναφέρεται ότι «Ο πρόεδρος Τραμπ τερμάτισε 8 πολέμους μέσα σε 8 μήνες».

Στη συνέχεια αναφέρονται οι χώρες:

  • Καμπότζη και Ταϊλάνδη
  • Κόσοβο και Σερβία
  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα
  • Πακιστάν και Ινδία
  • Ισραήλ και Ιράν
  • Αίγυπτος και Αιθιοπία
  • Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
  • Ισραήλ και Χαμάς

«Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπων πολέμων και ατελείωτων κινδύνων, σήμερα ο ουρανός είναι ήρεμος. Τα όπλα σιωπούν. Οι σειρήνες έχουν σταματήσει. Και ο ήλιος ανατέλλει σε μια ιερή γη που επιτέλους βρίσκεται σε ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας τη Δευτέρα στην Κνεσέτ.

Στη συνέχεια, αύξησε τον αριθμό των πολέμων που ισχυρίζεται ότι έληξε κατά τους πρώτους οκτώ μήνες της θητείας του, λέγοντας: «Χθες έλεγα επτά, αλλά τώρα μπορώ να πω οκτώ».

Υπενθυμίζεται ότι πριν ανακοινωθεί το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 ο Λευκός Οίκος με ένα tweet χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «Πρόεδρο της ειρήνης».

