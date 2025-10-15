Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος περηφανεύεται ότι έφερε και τον όγδοο πόλεμο σε λήξη, αυτόν ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σχετική αφίσα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον τίτλο «Πρόεδρος Τραμπ: Ο πρόεδρος της Ειρήνης» αναφέρεται ότι «Ο πρόεδρος Τραμπ τερμάτισε 8 πολέμους μέσα σε 8 μήνες».

Στη συνέχεια αναφέρονται οι χώρες:

Καμπότζη και Ταϊλάνδη

Κόσοβο και Σερβία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα

Πακιστάν και Ινδία

Ισραήλ και Ιράν

Αίγυπτος και Αιθιοπία

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Ισραήλ και Χαμάς

«Μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπων πολέμων και ατελείωτων κινδύνων, σήμερα ο ουρανός είναι ήρεμος. Τα όπλα σιωπούν. Οι σειρήνες έχουν σταματήσει. Και ο ήλιος ανατέλλει σε μια ιερή γη που επιτέλους βρίσκεται σε ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας τη Δευτέρα στην Κνεσέτ.

Στη συνέχεια, αύξησε τον αριθμό των πολέμων που ισχυρίζεται ότι έληξε κατά τους πρώτους οκτώ μήνες της θητείας του, λέγοντας: «Χθες έλεγα επτά, αλλά τώρα μπορώ να πω οκτώ».

Υπενθυμίζεται ότι πριν ανακοινωθεί το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 ο Λευκός Οίκος με ένα tweet χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «Πρόεδρο της ειρήνης».