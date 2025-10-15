Ο Άντι Γκαρσία επιστρέφει πίσω από την κάμερα με το νέο του φιλμ «Diamond», ένα σύγχρονο νουάρ που, όπως αποκάλυψε, προετοίμαζε για σχεδόν 15 χρόνια.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει και ο ίδιος, πλαισιωμένος από ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τη Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser), τη Ρόζμαρι ΝτεΓουίτ (Rosemarie DeWitt), τον υποψήφιο για Όσκαρ Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray) και τον πολυβραβευμένο Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman).

Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη οι Ντεμιάν Μπιτσίρ (Demián Bichir), Ντάνι Χιούστον (Danny Huston), Λατάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον (LaTanya Richardson Jackson), Γιουλ Βάζκεθ (Yul Vazquez), Ρόμπερτ Πάτρικ (Robert Patrick) και Ρέιτσελ Τικότιν (Rachel Ticotin).

Το φιλμ επικεντρώνεται στον Joe Diamond, έναν άνδρα που μοιάζει να βρίσκεται «εκτός χρόνου», κουβαλώντας ένα τραυματικό παρελθόν και διαθέτοντας μια ιδιαίτερη ικανότητα να λύνει εγκλήματα μέσα από την ευστροφία και την παρατηρητικότητά του.

Η παραγωγή της CineSon Entertainment βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λος Άντζελες, με τον Γκαρσία να υπογράφει το σενάριο και να συμμετέχει στην παραγωγή.

«Δουλεύω αυτήν την ταινία για σχεδόν 15 χρόνια. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για τις ανεξάρτητες παραγωγές», δήλωσε ο ηθοποιός στο Deadline, εξηγώντας τη μακρά πορεία του πρότζεκτ μέχρι την υλοποίησή του.

«Οι ιστορίες θέλουν τον χρόνο τους για να ξεδιπλωθούν. Σε στοιχειώνουν όσο συνεχίζεις να τις δουλεύεις. Όταν είναι έτοιμες στον δικό τους χρόνο, οι θεοί του σινεμά ανοίγουν το παράθυρο της ευκαιρίας. Ίσως τους εξαντλούμε με την επιμονή μας, οπότε παραιτούνται και σε ευλογούν με αυτό το εξαιρετικό καστ ηθοποιών για να πεις την ιστορία σου. Τα όνειρα μερικές φορές γίνονται πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Το «Diamond» είναι η τρίτη σκηνοθετική απόπειρα του Γκαρσία, μετά το ντοκιμαντέρ του 1993 «Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos» και την ταινία «The Lost City» του 2005.

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο Jai Stefan εκ μέρους της Shrink Media και ο Frank Mancuso Jr.