Η Ρωσία έχει χάσει περισσότερους από 280.000 στρατιώτες στην Ουκρανία μόνο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, σύμφωνα με διαρρεύσαντα ρωσικά στοιχεία που επικαλούνται οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Τα συγκλονιστικά αυτά νούμερα καταδεικνύουν το τεράστιο ανθρώπινο κόστος της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής, με εξαιρετικά περιορισμένα στρατιωτικά οφέλη στο πεδίο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025:,86.744 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, 33.966 αγνοούνται, 158.529 έχουν τραυματιστεί και2.311 έχουν αιχμαλωτιστεί.

Η αναλογία μόλις 1,3 τραυματίες ανά έναν νεκρό θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή και αποδίδεται στην ανεπάρκεια στην εκκένωση των τραυματιών και στην ελλιπή ιατρική εκπαίδευση των ρωσικών μονάδων. Σε άλλες συγκρούσεις, ο συνηθισμένος λόγος νεκρών προς τραυματίες πλησιάζει το 1 προς 3, υπογραμμίζοντας την αδιαφορία του Κρεμλίνου για τη ζωή των στρατιωτών του.

Η ανεξάρτητη ρωσική πύλη Mediazona και το BBC, που εδώ και χρόνια καταγράφουν τους επιβεβαιωμένους νεκρούς με ονοματεπώνυμο, έχουν τεκμηριώσει πάνω από 134.000 απώλειες. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ υψηλότερα, δεδομένων των περιορισμών στην επιβεβαίωση στοιχείων μέσα στη Ρωσία.

Η ομάδα ανοιχτής πληροφορίας Frontelligence Insight, μιλώντας στο Politico, επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του διαρρεύσαντος εγγράφου, λέγοντας ότι τα στοιχεία ταιριάζουν με τις δικές της εκτιμήσεις.

Ο πόλεμος φθοράς και οι «κρεατομηχανές» του μετώπου

Παρά το τεράστιο κόστος, η Ρωσία συνεχίζει τη σταδιακή της προέλαση σε ορισμένες περιοχές του μετώπου. Όπως δήλωσε ο Ουκρανός στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, η γραμμή επαφής έχει επεκταθεί κατά περίπου 200 χιλιόμετρα, αναγκάζοντας την Ουκρανία να διαθέτει δυνάμεις σε όλο το μήκος της.

Η στρατηγική της Ρωσίας βασίζεται σε επιθέσεις φθοράς, με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις που στοιχίζουν χιλιάδες ζωές για μικρά τακτικά οφέλη. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) εκτιμά ότι η Ρωσία υφίσταται κατά μέσο όρο 35.000 απώλειες μηνιαίως, ενώ στρατολογεί περίπου 31.600 άτομα τον μήνα.

Μάχη για στρατολόγηση: Από τη Σιβηρία μέχρι την Αφρική

Καθώς οι απώλειες συσσωρεύονται, η Ρωσία εντείνει τις εκστρατείες στρατολόγησης. Σε πολλές περιοχές, οι νεοσύλλεκτοι δελεάζονται με μπόνους έως και 2,5 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 26.000 ευρώ), ενώ η χώρα έχει στραφεί πλέον και εκτός συνόρων.

Επίσης η Frontelligence Insight αποκάλυψε ότι, μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, 651 άτομα από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή υπέγραψαν συμβόλαια με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το σύνολο της προηγούμενης χρονιάς. Πολλοί εξ αυτών στρατολογούνται από οικονομικά ευάλωτες χώρες, με υποσχέσεις για οικονομική ασφάλεια ή και μη μάχιμους ρόλους υποσχέσεις που συχνά αποδεικνύονται ψευδείς.

Οι αριθμοί των Ουκρανών: Λιγότεροι αλλά όχι αμελητέοι

Από την πλευρά της, η Ουκρανία εκτιμά ότι έχει χάσει περισσότερους από 46.000 στρατιώτες και έχει 390.000 τραυματίες από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο του 2025.

Τέλος, η χαμηλότερη αναλογία απωλειών οφείλεται, εν μέρει, στη σχεδόν μόνιμη αμυντική στάση της χώρας και στις συστηματικές προσπάθειες διάσωσης και περίθαλψης τραυματιών. Ο Ζελένσκι τόνισε τον Αύγουστο ότι οι ρωσικές απώλειες είναι τριπλάσιες των ουκρανικών.