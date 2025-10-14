Η Κέιτι Πέρι έσπασε τη σιωπή της με έμμεσο τρόπο για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό, καθώς δέχτηκε πρόταση γάμου από έναν θαυμαστή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Λονδίνο, στο The O2 Arena, τη Δευτέρα.

Η τραγουδίστρια, 40 ετών, φάνηκε σε φωτογραφίες να φιλά και να αγκαλιάζει τον Τριντό στο 24μετρο γιοτ της, Caravelle, κοντά στις ακτές του Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της Lifetimes, η Κέιτι φέρεται να δέχτηκε μια απρόσμενη πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια της παράστασης, αλλά υποχρεώθηκε να την απορρίψει λόγω της σχέσης της με τον πρώην πρωθυπουργό το.

Γέλασε λέγοντας ότι θα ήθελε ο θαυμαστής να την είχε ρωτήσει 48 ώρες νωρίτερα.

Πρόσθεσε επίσης: «Λονδίνο, Αγγλία, έτσι είσαι τη Δευτέρα το βράδυ μετά από μια ολόκληρη μέρα στη δουλειά και μια ολόκληρη μέρα στο σχολείο; Δεν είναι περίεργο που ερωτεύομαι συνέχεια Άγγλους… αλλά όχι πια».