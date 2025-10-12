Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πρόσφατα εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές στο πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας, επιβεβαιώνοντας τη ρομαντική τους σχέση.

Daily Mail UK released photos of Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing on Katy’s yacht in California. pic.twitter.com/I1SD7KvwpM — Katy Perry Today (@todaykatyp) October 11, 2025

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail το Σάββατο, η 40χρονη τραγουδίστρια του «Firework» φορούσε ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό στο κατάστρωμα του Caravelle, ενώ απολάμβανε ένα παθιασμένο φιλί με τον Τριντό, ο οποίος φορούσε μόνο ένα τζιν.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, 53 ετών, να αγκαλιάζει την τραγουδίστρια στο πάνω κατάστρωμα του γιοτ.

Σε μια άλλη φωτογραφία, η Πέρι αγκαλιάζει τον Tριντό, ο οποίος φαίνεται να της χαϊδεύει το μάγουλο.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στα ανοικτά της ακτής της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια, από τουρίστα που περνούσε με σκάφος.

«Έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό δημόσιο σκάφος για παρατήρηση φαλαινών και μετά άρχισαν να φιλιούνται», είπε μάρτυρας της σκηνής στην εφημερίδα Daily Mail.

«Δεν κατάλαβα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του άντρα και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τρουντό».

Οι εκπρόσωποι του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά και της ερμηνεύτριας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα της Page Six για σχόλια.

Η τραγουδίστρια του «I Kissed a Girl» και ο πολιτικός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ρομαντική σχέση τον Ιούλιο, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε σε ένα ρομαντικό δείπνο στο Μόντρεαλ.

Επίσης, τους είδαν να απολαμβάνουν μια βόλτα στο Mount Royal Park, πριν εμφανιστούν φωτογραφίες του Τριντό στην sold-out περιοδεία «Lifetimes» της Πέρι στον Καναδά.

Justin Trudeau spotted at Katy Perry’s Lifetimes Tour. pic.twitter.com/BKx8b87sPT — Pop Crave (@PopCrave) July 31, 2025

Πηγή:Page Six