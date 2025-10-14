Οι πορείες και οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας ολοκληρώθηκαν νωρίς το απόγευμα, ενώ στη συνέχιση των κινητοποιήσεων συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι προχωρούν σε διακοπή λειτουργίας των δρομολογίων.

Στην Αθήνα, οι προσυγκεντρώσεις των συνδικάτων κατέληξαν στα Προπύλαια, όπου έγινε η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Το ΕΚΑ και η ΑΔΕΔΥ κάλεσαν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, η οποία δεν προκήρυξε απεργία.

Τα αιτήματα των απεργών περιλαμβάνουν την απόσυρση του νομοσχεδίου, την εφαρμογή 7ωρου – 5ήμερου – 35ωρου, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του 13ου – 14ου μισθού, αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν επίσης την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Ώρες Διακοπής Λειτουργίας

Μετρό, Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και Τραμ θα λειτουργούν έως τις 17:00 .

Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα πραγματοποιούν δρομολόγια έως τις 21:00.

Μετρό – Αναλυτικά Δρομολόγια

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά)

Οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν:

Από Κηφισιά και Πειραιά: 16:35

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά: 16:51 , προς Πειραιά: 17:09

Από Ομόνοια προς Κηφισιά: 16:54 , προς Πειραιά: 17:07

Από Αττική προς Κηφισιά: 16:59, προς Πειραιά: 17:02

Γραμμές 2 & 3 Μετρό

Οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 17:00

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 16:42

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 16:39

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας: 16:33

Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 16:39

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 16:19

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 15:42

Τραμ

Γραμμή 7

Από Ασκληπιείο Βούλας: 15:19

Από Αγία Τριάδα: 15:43

Γραμμή 6

Από Πικροδάφνη: 15:24

Από Σύνταγμα: 16:14

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας: 15:29

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα: 14:55

Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα: 14:55

Από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα: 15:11

Τρένα & Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία, επομένως δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.

Ταξί

Ο ΣΑΤΑ ανακοίνωσε πως τα ταξί δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία και θα κυκλοφορούν κανονικά.