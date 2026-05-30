Ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό θρίλερ εκτυλίχθηκε στη Βουδαπέστη, με την Παρί Σεν Ζερμέν να αναδεικνύεται μεγάλη νικήτρια απέναντι στην Άρσεναλ, κατακτώντας το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά από δραματική διαδικασία πέναλτι.

Παρί – Άρσεναλ: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Λουίς Ενρίκε παρέταξε την Παρί με 4-3-3 και συγκεκριμένα: τον Σαφόνοφ στην εστία, στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά τους Νούνο Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος και Χακίμι, στα χαφ τους Φαμπιάν Ρουίζ, Βιτίνια και Ζοάο Νέβες και στην επίθεση τον Ντεμπελέ στο κέντρο και τους Κβραρατσκέλια-Ντουέ αριστερά του και δεξιά του αντίστοιχα.

Ο Μικέλ Αρτέτα παρέταξε την Άρσεναλ με 4-2-3-1 και συγκεκριμένα τον Ράγια στην εστία, τους Ινκαπιέ, Γκάμπριελ, Σαλιμπα, Μοσκερά στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά, τους Λιούις-Σκέλι και Ράις στα χαφ, τους Τροσάρ και Σακα στα άκρα της επίθεσης, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τον Έντεγκαρντ πίσω από τον φορ Χάβερτς.

Ιδανικό ξεκίνημα με «υπογραφή» Χάβερτς!

Αν υπάρχει ιδανικό ξεκίνημα για μια ομάδα σε έναν τελικό, είναι το γρήγορο γκολ. Στην Άρσεναλ παρουσιάστηκε χρυσή ευκαιρία για να σκοράρει από μια κόντρα του Τροσάρ στον Μαρκίνιος και την.. άρπαξε από τα μαλλιά!

Ο Χάβερτς έγινε αποδέκτης της μπάλας, έκανε μια εντυπωσιακή κούρσα 30-40 μέτρων από αριστερά, για να μπει στην περιοχή και από δύσκολη γωνία να νικήσει τον Σαφόνοφ με δυνατό σουτ (1-0)!

Ανούσια κατοχή η Παρί, την «κλείδωσε» ο Αρτέτα

Μετά το γκολ η Άρσεναλ έδειξε διάθεση να γυρίσει πιο πίσω και να περιμένει την Παρί η οποία πήρε τα ηνία του ματς έφτασε τα ποσοστά κατοχής της ακόμη και κοντά στο 80%, όμως η αλήθεια είναι ότι κλασικές φάσεις ώστε να απειλήσει δεν κατάφερε να δημιουργήσει.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έφερνε σχετικά εύκολα τη μπάλα κοντά η και μέσα στην περιοχή της Άρσεναλ ενίοτε, όμως εκεί οι κανονιέρηδες που ήταν εξαιρετικά στημένοι μεσοαμυντικά

Στο 23′ ο Μοσκέρ έκοψε τον Κβαρατσκέλια και οι οπαδοί των Άγγλων το πανηγύρισαν σαν γκολ, ενώ τρία λεπτά, μετά από υπέροχο γύρισμα του Σάκα, ο Σαφόνοφ απέκρουσε τελευταία στιγμή και προ του Τροσάρ.

Η καλύτερη στιγμή των Γάλλων στο πρώτο μέρος και ουσιαστικά η πιο «καθαρή» ευκαιρία της, σημειώθηκε στο 43′. Ο Μέντες μπήκε στη μεγάλη περιοχή από αριστερά, πέρασε τον Μοσκέρα, όμως στο γύρισμα που έκανε ο Φαμπιάν Ρουίθ δεν έπιασε την κεφαλιά όπως θα ήθελε.

«Άγγιξε» το 2-0 η Άρσεναλ και πάλι Χάβερτς

Κι αφού η Άρσεναλ έβλεπε την Παρί να μην μπορεί να την απειλήσει επί της ουσίας, βγήκε στην κόντρα και λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματά της στις καθυστερήσεις του Α’ μέρους.

Μετά από έξοχη συνεργασία Μοσκέρα, Σάκα, Έντεγκαρντ και κάθετη πάσα του τελευταίου, ο Χάβερτς ήταν έτοιμος να σκοράρει, αλλά ο Μαρκίνιος επενέβη σωτήρια!

«Σβηστά» η Άρσεναλ, και πέναλτι!

Το δεύτερο ημίχρονο κυλούσε «σβηστά», χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, γεγονός που βόλευε την Άρσεναλ, η οποία έβλεπε τα λεπτά να κυλούν και το τρόπαιο να πλησιάζει όλο και περισσότερο σε εκείνη

Και φτάνουμε στο 63′, όταν ο Κβαρατσκέλια μπήκε στη μεγάλη περιοχή μετά από ένα-δύο του με τον Ντεμπελέ βρέθηκε στο έδαφος μετά από άτσαλο μαρκάρισμα του Μοσκέρα. Ο διαιτητής καταλόγισε άμεσα στην εσχάτη των ποινών, με τον Ντεμπελέ να εκτελεί άψογα και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Το δοκάρι του Κβαρατσκέλια

Οπως ήταν λογικό η εικόνα του ματς άλλαξε μετά την ισοφάριση. Η Άρσεναλ πως ως τότε «καθόταν» πισω και κρατούσε το προβάδισμά της αναγκάστηκε να βγει μπροστά για δεύτερο γκολ, ενώ η Παρί άρχισε πλέον να βρίσκει χώρους.

Το ματς απέκτησε «άγρια ομορφιά», με την Παρί να αγγίζει την ανατροπή στο 77′. Ο Κβαρατσκέλια έκανε εξαιρετική κούρσα, μπήκε μέσα στην περιοχή και σούταρε απέναντι από τον Ράγια, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Λιούις-Σκέλι και κατέληξε στο δεξί δοκάρι!

Κι οι ευκαιρίες των Βιτίνια και Μπαρκολά

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν εκείνη που είχε την καλύτερη εικόνα μετά το 1-1 και πρώτα στο 89′, με σουτ του Βιτίνια και στη συνέχεια στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπαρκολά σε εξαιρετική αντεπίθεση λίγο έλειψε να πετύχει «buzzer beater» για τους Παριζιάνους όμως αστόχησε για λίγο!

Το πέναλτι που ζήτησε η Άρσεναλ στην παράταση

Το 1-1 έμεινε ως το φινάλε κι έτσι οδηγηθήκαμε στην παράταση όπου η Άρσεναλ μπήκε καλύτερα, ήταν πιο απειλητική και στο 102′ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μέντες στον Μαντουέκε, όπως διαιτητής και VAR έδειξαν το ματς να συνεχιστεί.

Η διαδικασία των πέναλτι

1-0 Ράμος

Ράμος 1-1 Γιόκερες

Γιόκερες 2-1 Ντουέ

Ντουέ 2-1 Αστόχησε ο Έζε

Αστόχησε ο Έζε 2-1 Μέντες – απόκρουση Ράγια

Μέντες – απόκρουση Ράγια 2-2 Ράις

Ράις 3-2 Χακίμι

Χακίμι 3-3 Μαρτινέλι

Μαρτινέλι 4-3 Μπεράλντο

Μπεράλντο 4-3 Αστόχησε ο Γκάμπριελ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η υπεροχή της Παρί «μίλησε» έστω και στα πέναλτι. Οι Γάλλοι είχαν συντριπτική κατοχή έναντι των Άγγλων, πολύ περισσότερες τελικές και έστω αν έδειχναν εγκλωβισμένοι απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των κανονιέρηδων, εν τέλει η ανωτερότητά τους δικαιώθηκε

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το άτσαλο μαρκάρισμα του Μοσκέρα (από το οποίο προήλθε το πέναλτι της Παρί) άλλαξε το παιχνίδι σε ένα σημείο που η Άρσεναλ είχε πάει «σβηστά» το ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ έδειξε αμέσως το πέναλτι υπέρ της Παρί και είχε δίκιο. Σωστά δεν καταλόγισε πέναλτι στη φάση του Μαντουέκε στο 102′, καθώς περισσότερο αυτός κλείδωσε τον Νούνο Μέντες παρά ο τελευταίος.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στη φάση του πέναλτι της Παρί, το VAR συμφώνησε με τον διαιτητή, όπως και στην πτώση του Μαντουέκε

ΣΚΟΡΕΡ: 65’πεν. Ντεμπελέ – 6′ Χάβερτς