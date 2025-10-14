Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και παραλίγο να καταστρέψει ολοσχερώς το σπίτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:30, όταν κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την αυλή σπιτιού στην οδό Ζωοδόχου Πηγής. Η φωτιά έγινε άμεσα αντιληπτή και οι περίοικοι ειδοποίησαν έντρομοι την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας, μέσα σε ντουλάπα όπου – σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις – βρισκόταν συνδεδεμένος ο φορτιστής. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα, προκαλώντας ζημιές σε ψυγείο, εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Ο 30χρονος ένοικος, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι, επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά μόνος του με αυτοσχέδια μέσα, όμως λόγω πανικού δεν κατάφερε να την περιορίσει εγκαίρως. Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με δύο οχήματα και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί περαιτέρω και προκαλέσει σοβαρότερες καταστροφές.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν ηλεκτρικές συσκευές και φορτιστές όταν παραμένουν συνδεδεμένοι στην πρίζα, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.