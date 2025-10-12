Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω σε αποθηκευτικό χώρο τυπογραφείου και καίει χαρτί και κάποια μηχανήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον #Ασπρόπυργος Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2025

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν την κατάσβεση, έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.