Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά από συντριβή αεροπλάνου σε πολλά φορτηγά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

🚨 BREAKING: Fort Worth, Tx – Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas. According to DFW Scanner, Saginaw Fire Department is responding to the incident, which… pic.twitter.com/rD8mMxqca9 — The Questionable Gardner (@T_Q_Gardner) October 12, 2025

Σύμφωνα με το CBS, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Worth ανέφερε ότι το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα και ότι η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μονοκινητήριο τετραθέσιο αεροσκάφος τύπου Cirrus SR-22

Βίντεο δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής.