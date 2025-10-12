Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά από συντριβή αεροπλάνου σε πολλά φορτηγά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

Σύμφωνα με το CBS, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Fort Worth ανέφερε ότι το αεροπλάνο προσέκρουσε σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα και ότι η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μονοκινητήριο τετραθέσιο αεροσκάφος τύπου Cirrus SR-22

Βίντεο δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να αναδύεται από τον τόπο της συντριβής.

