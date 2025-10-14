Οι φορολογούμενοι έχουν χρονικό περιθώριο 79 ημερών για να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις και να αποφύγουν πρόστιμο 22% για το φορολογικό έτος 2025. Η δαπάνη αφορά αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που έχουν πληρωθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, e-banking ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, με ανώτατο όριο τα 20.000 ευρώ.

Στις δαπάνες που μετρούνται περιλαμβάνονται τρόφιμα, ρούχα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υπηρεσίες επισκευών, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις και ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι πληρωμές για φόρους, ενοίκια, δάνεια, ακίνητα και οχήματα.

Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τα ποσά των ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν διορθώσεις αν διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ποιοι δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις

Υπάρχουν κατηγορίες φορολογουμένων που δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Μεταξύ αυτών είναι οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι κάτοικοι μικρών χωριών έως 500 κατοίκους ή νησιών έως 3.100 κατοίκους που δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, καθώς και όσοι βρίσκονται σε στρατιωτική θητεία.

Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται οι ακόλουθοι:

Φορολογούμενοι που συμπληρώνουν τα 70 έτη εντός του φορολογικού έτους.

Άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

Όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.

Φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού που υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα.

Δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στην αλλοδαπή ή Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού.

Ανήλικοι υποχρεωμένοι σε δήλωση εισοδήματος.

Στρατεύσιμοι που υπηρετούν τη θητεία τους.

Κάτοικοι μικρών χωριών ή νησιών όπως περιγράφεται παραπάνω.

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Φορολογούμενοι σε μακροχρόνια νοσηλεία (άνω των 6 μηνών).

Όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας ή ψυχιατρικά καταστήματα.

Φυλακισμένοι.

Με αυτόν τον τρόπο, οι παραπάνω κατηγορίες δεν υποχρεούνται να συλλέξουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το τρέχον φορολογικό έτος.